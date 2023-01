La Iasi se afla in constructie una dintre cele mai mari scoli private din zona de nord-est a tarii

Proiectul urbanistic pentru o scoala privata in spate la Kaufland Pacurari a fost una dintre primele hotarari adoptate de Consiliul Local Rediu in anul 2022. Ulterior, in vara au inceput lucrarile, iar proiectul este acum intr-un stadiu avansat.APIX.ro a scris in premiera despre intentia unor persoane particulare de a construi unitatea de invatamant in cadrul unui articol din 2021. La acel moment, subliniam ca in imediata apropiere a scolii se afla in construire un nou ansamblu imobiliar, in ... citeste toata stirea