La Iasi se afla in constructie una dintre cele mai mari scoli private din zona de nord-est a tarii

Proiectul urbanistic pentru o scoala privata in spate la Kaufland Pacurari a fost una dintre primele hotarari adoptate de Consiliul Local Rediu in anul 2022. Ulterior, in vara au inceput lucrarile, iar proiectul este acum intr-un stadiu avansat.Investitia apartine firmei Green Casablanca SRL. Compania este detinuta de Mihai Bogdan Balan, care detine restaurantul Casablanca din Rediu. Sediul firmei se afla la aceeasi adresa cu Scoala Paradis din Pacurari, iar informatiile APIX.ro sunt ca Balan ... citeste toata stirea