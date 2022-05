La Iasi se desfasoara astazi Conferinta Internationala de Arhitectura si Urbanism "New Iasi Architecture" (P)

New Iasi Architecture (NIA), cel mai important eveniment de profil al anului, este in plina desfasurare la Iasi. Pana miercuri, 25 mai, arhitecti din Romania, Polonia, Lituania, cat si profesionisti in domeniu vor prezenta si dezbate in fata publicului interesat idei, viziuni si concepte din sfera arhitecturii, urbanismului si patrimoniului, teme cu un rol si impact important pentru orase si locuitori.Ieri, pe 23 mai, invitatii au discutat aplicat pe subiecte ce tin de modul in care poate fi ... citeste toata stirea