La Iasi, somajul creste incet, dar sigur

Conform datelor furnizate de AJOFM, rata somajului la nivelul judetului Iasi a ajuns la 3,41%, cu 0,25 puncte procentuale mai mare decat la sfarsitul lunii februarie. E vorba de numarul oficial, adica de cei inregistrati in evidentele AJOFM. In realitate, e cel putin dublu.Acum, in situatia de a-si cauta un loc de munca se afla 9.400 ieseni, din care 4.133 sunt femei. Dintre acestia, 1.062 au indemnizatie de somaj, ceilalti 8.338 fiind beneficiari de servicii de ocupare gratuite. In ceea ce ... citește toată știrea