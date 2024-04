La Iasi, un cersetor castiga mai mult decat un IT-ist

Ii vezi prin tramvaie, pe Pietonal, in jurul Garii, sunt rufosi, put de-ti muta nasul, pentru multi concetateni, inspira mila. Ca n-au unde sta, ca nu-i angajeaza nimeni, ca-s suferinzi, bolnavi cu capul etc. Da, unii au cate o bucata de picior lipsa, is arsi pe fata ori pe brate, defecte fizice extreme de vizibile. Si profita din plin de asta. Sunt cateva zeci, daca nu chiar sute, de cersetori ce se milogesc pe raza municipiului. E o activitate manoasa, aducatoare de bani. Daca n-ar fi asa, ar ... citește toată știrea