Luni va fi cam racoare in sud-vestul tarii, pe unde se vor inregistra doar 19-20 de grade. In schimb, in sud-est, maximele ajung la 27 de grade.Dupa-amiaza si seara creste instabilitatea. In multe zone din tara vin averse consistente, o sa cada grindina si se pot forma vijelii.Vremea in taraLa Iasi vor fi astazi 25 de grade Celsius, dar urmeaza o saptamana fierbinte pentru aceasta perioada a anului. Aproape zilnic vor fi 28 de grade Celsius, iar temperaturile inalte vor aduce si ploi ... citeste toata stirea