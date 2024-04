La Iasi va functiona un centru regional pentru tratarea infertilitatii

* acesta va oferi servicii medicale si consiliere psihologica pentru cuplurile din toate judetele Moldovei, care pana acum nu au putut avea copii, urmand sa fie deservit de cei mai buni specialisti in domeniuIn cadrul sedintei de vineri, 26 aprilie, consilierii locali vor pune in dezbatere un proiect de hotarare privind infiintarea la Iasi a unui Centru regional pentru tratarea infertlitatii. In acest scop, alesii localivor trebui sa-si dea votul pentru trecerea din domeniu public ... citește toată știrea