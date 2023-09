Pe pagina de Facebook a Primariei iasi au fost anuntate modificari in circulatia ieseana, cea mai importanta fiind la iesirea din pasajul Galata spre Nicolae Iorga.Acestea sunt:In urma monitorizarii situatiei din teren am adus unele modificari la regulile de circulatie la Pasajul Galata:1. La iesirea din pasaj, pentru acces in bd. Nicolae Iorga, virajul la dreapta este acum obligatoriu. Acesta este semnalizat corespunzator prin indicatoare si ... citeste toata stirea