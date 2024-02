Organizatiile de profil si spitalele care trateaza astfel de afectiuni au marcat ieri, 4 februarie, Ziua Mondiala de Lupta Impotriva Cancerului. In acest sens, Organizatia Mondiala a Sanatatii a lansat si un avertisment: in 2050, la nivel mondial, vor fi 35 de milioane de diagnostice de cancer. Estimarea este una radicala, reprezentand o crestere de 77% fata de cele 20 de milioane de cazuri de au fost diagnosticate acum doi ani, in 2022.In 2022, la nivel mondial, au fost o serie de cancere ... citeste toata stirea