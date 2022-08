La Mamma Mia toti burgerii au chifla proaspata Home-Made, facuta in fiecare dimineata!

Dupa o plimbare prin centrul Iasului ne-am gandit sa facem un popas intr-o oaza de liniste pe Terasa Mamma Mia sau la Restaurant, sa ne racorim cu o limonada si sa incercam ceva delicios, pentru ca se apropia ora mesei. Locul ne imbie la relaxare, fiind amenajat cu bun gust, iar plantele si coltul de natura fiind locul perfect de servit masa in oras sau pentru discutii interesante la un cocktail daca esti in compania prietenilor.Ca de fiecare data Echipa Mamma Mia are mereu noutati, si ne ... citeste toata stirea