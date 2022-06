"La Maternitatea Arcadia, atat urmarirea sarcinii, cat si nasterea se desfasoara in siguranta" (P)

Interviu cu Dr. Enkeleida Hadimbu, medic primar Obstetrica-Ginecologie, ArcadiaSunteti medic primar Obstetrica-Ginecologie. Care este sentimentul pe care il aveti atunci cand aduceti pe lume un copil?Singura jucarie de care imi amintesc in mod special din copilarie este un stetoscop. Deci pot afirma, fara nicio indoiala, ca dintotdeauna mi-am dorit sa fiu medic. Imi plac foarte mult copiii, asa ca alegerea acestei specialitati a venit in mod firesc.Nu stiu exact la cate nasteri am ... citeste toata stirea