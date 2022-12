La multi ani! Nu renuntati in a crede in tara noastra si in romani! (P)

M-am gandit de multe ori daca imi pare rau ca nu am plecat din Romania. Daca regret ca am ramas. Daca am obosit sa lupt pentru a schimba in bine societatea romaneasca.Raspunsul a fost de fiecare data, acelasi: Nu.Eu cred in Romania, cred in forta oamenilor ei si cred ca de fapt societatea noastra se modernizeaza in fiecare zi, in ciuda senzatiei care uneori e apasatoare de stagnare.Am mai spus-o de multe ori si ma bazez pe cifre: fata de punctul de plecare, 1990, cand Romania era o tara ... citeste toata stirea