Justitia si-a incheiat conturile cu fostul sef al Politiei Locale post-mortem. Ultimul proces al lui Liviu Hliboceanu s-a incheiat in fata Curtii de Apel, la aproape o luna dupa decesul acestuia.Hliboceanu a fost condamnat in august anul trecut la 4 ani de inchisoare pentru abuz in serviciu, pedeapsa fiind aplicata pentru implicarea sa in dosarul "Amanta" al fostului primar Gheorghe Nichita. In martie, el a inaintat Curtii de Apel o contestatie in anulare, invocand faptul ca judecatorii care ... citeste toata stirea