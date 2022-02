La o scoala din Iasi se sarbatoreste azi Anul Tigrului de Apa

Elevii de la Scoala EuroEd sarbatoresc in aceste zile Anul Nou Chinezesc, unitatea de invatamant privata din Iasi fiind una dintre putinele institutii scolare din tara in cadrul carora se studiaza limba chineza, iar studiul acestei limbi este cuprinsa in programa scolara obligatorie.Astfel, pe 1 si 2 februarie, elevii din clasele primare si gimnaziale de la la Scoala EuroEd vor arata ce au reusit sa invete despre cultura, arta, gastronomia sau limba chineza. Elevii scolii invata limba si ... citeste toata stirea