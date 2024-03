La puscarie dupa ce a furat inclusiv ciocanul de snitele din bucatarie. Jefuitor de case si magazii prins cu cainele de urma

Un iesean din Uricani a fost jefuit in propria casa, talharul plecand cu televizorul si telecomanda. In aceeasi noapte, talharul a spart si magazia unui consatean, furand ce i-a picat in mana. Isi va petrece urmatorii cativa ani in spatele gratiilor.Prima lovitura a fost data de Cristian Grigoras in jurul orei 1 a noptii de 18/19 mai 2022, cand a intrat, inarmat cu o secure, peste Manole G., care se uita la televizor. L-a amenintat pe acesta cu moartea, cerandu-i banii pe care ii avea asupra ... citește toată știrea