La Scoala de Arte, pana si un muncitor necalificat era angajat cu acte masluite

Directorul Scolii de Arte a transformat institutia pe care o conduce in propria-i mosie. Procurorii DNA il acuza pe Vlad Baba ca a trucat pana si concursul de angajare a unui muncitor, pentru a se asigura ca are in jur doar apropiati fideli, care sa munceasca mai mult pentru el decat pentru institutie. Muncitorul nu a reprezentat o miza in ancheta procurorilor, acestia oferindu-i o pedeapsa simbolica in schimbul clarificarilor aduse cazului. Ilie Vintzi ar putea scapa cu un an de inchisoare, cu ... citeste toata stirea