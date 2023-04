La Semimaratonul Iasi 2023 au participat 5.000 de inimi: alergatori, sustinatori, parteneri, sponsori, autoritati si voluntari. Au alergat peste 15.000 de km, echivalentul distantei din Iasi pana la Polul Sud, reusind sa asigure 18.000 de zile de scoala pentru copiii vulnerabili. In premiera, anul acesta a fost inclusa cursa persoanelor cu dizabilitati, care a emotionat toti participantii. In plus, traseul de la Semimaraton Iasi a fost masurat si certificat de World Athletics.Dupa startul din ... citeste toata stirea