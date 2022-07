La Telekom Mobile, CAT VEZI, ATAT PLATESTI, cu o singura conditie: NELIMITAT se refera doar la beneficii, nu si la pret (P)

A venit vara si clientii noilor abonamente "NELIMITAT" de la Telekom Mobile pot face planuri pentru a se bucura de comunicare si libertate fara limite in vacanta, fara grija roamingului cand calatoresc. Noile planuri tarifare ofera acces de la bun inceput la serviciul de roaming in Spatiul Economic European (SEE), fara a fi necesara nicio cerere sau activare speciala.Daca ai unul dintre noile abonamente NELIMITAT, disponibile incepand de la 7 euro/luna, esti liber sa vorbesti nelimitat in ... citeste toata stirea