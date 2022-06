La USV Iasi gasesti 4 facultati si 17 specializari, dotari la standarde europene.Alege sa studiezi despre securitatea alimentara! (P)

Daca termini liceul este important de unde iti incepi drumul in viata. Daca esti parinte vrei sa stii ce perspective ii oferi copilului tau. Acum, mai mult ca niciodata, practica si educatia ancorate in campul muncii sau in mediul de afaceri devin componente esentiale in instruirea tinerilor.Cautati facultati, universitati care sa fie capabile sa ii pregateasca pentru integrarea in societate!Universitatea de Stiintele Vietii "Ion Ionescu de la Brad" este in proces continuu de modernizare, ... citeste toata stirea