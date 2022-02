La Valea Lupului, incidenta Covid a ajuns la 31,5 la mie

In prima zi in care romanii nu mai pot circula in Europa fara doza III de vaccin anti-Covid, in centrele de vaccinare din Iasi, batea vantul.Potrivit surselor medicale, activitatea in centre se reduce la administrarea a cel mult 10 doze de vaccin. Au fost vaccinate 648 de persoane. Mentionam ca 117 persoane au primit doza I si 141 persoane au primit doza a II-a. Cu doza a III-a s-au vaccinat 423 persoane. Cu privire la administrarea vaccinului Johnson & Johnson, 52 doze au fost administrate ... citeste toata stirea