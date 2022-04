Labirintul Iepurasului, cel mai asteptat egg-hunt, si expozitie cu 36 de tarantule exotice, din acest weekend, la Palas

Iepurasul de Paste a ajuns mai repede in Palas si a pregatit surprize dulci pentru cei mici si momente pline de distractie. Delicioasele oua de ciocolata au fost ascunse de simpaticul urecheat in labirintul din Atrium, iar copiii sunt asteptati la un super egg-hunt. Tot in Atrium, parintii si cei mici pot sa descopere si expozitia The Taranterra Project, unde sunt expuse 36 de exemplare de tarantule exotice.In perioada 8 - 22 aprilie 2022, Iepurasul de Paste va fi prezent in Palas, unde le ... citeste toata stirea