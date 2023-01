Labirintul senzorial, o punte intre copiii cu autism si comunitatea ieseana

Labirintul senzorial propus de terapeutii asociatiei Zbor de Fluturi poate fi explorat in mod gratuit de catre toti iesenii duminica, 5 februarie 2023, in zona Atrium - Palas.Una dintre activitatile principale ale proiectului "Labirintul relatiilor in lumea autismului" este experimentarea acestui labirint senzorial prin care persoanele neurotipice isi pot exersa empatia si pot intelege intr-un mod mai profund starile si senzatiile pe care le traiesc persoanele din spectrul autist. ... citeste toata stirea