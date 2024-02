Laborator inteligent la Liceul Special "Moldova"

Liceul Special "Moldova" va fi dotat cu un laborator inteligent care contine tehnologie si mobilier colaborativ, iar cadrele didactice vor beneficia de un curs complex de formare a competentelor digitale. Totul prin intermediul proiectului "SmartLab Special Moldova (SLSM)", finantat din fonduri europene.Proiectul se va derula in perioada ianuarie 2024 - ianuarie 2025, are o valoare totala de 346.070,12 lei si va fi finantat integral printr-un ajutor financiar nerambursabil acordat in cadrul ... citește toată știrea