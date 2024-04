Lalelele fac spectacol in Gradina Botanica

Spectacol de culoare in Copou. Zeci de mii de lalele viu colorate si in forme tot mai diverse pot fi admirate zilele acestea in Gradina Botanica din Iasi. Nu lipseste, nici anul acesta, singurul soi cu nume romanesc - Doamna Maria Brancoveanu.Expozitia cu traditie din Gradina Botanica a Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi si-a bucurat vizitatorii mai devreme, anul acesta, temperaturile ridicate facand ca lalelele sa infloreasca mai repede decat in alti ani. Si nici de aceasta data nu ... citește toată știrea