Lansare de carte: Grigore Ilisei, la 50 de ani de la debutul sau literar

Joi 27 octombrie, ora 16, la sediul Editurii Junimea din Parcul Copou, are loc, in cadrul celei de 181 editii a Clubului Junimea-Scriptor, lansarea cartii de proza "Blestemul iubirii pierdute", de Grigore Ilisei, tiparita in colectia "Epica" a casei editoriale iesene.Prezentarea va fi facuta de Mihaela Gradinariu si Livia Iacob, moderatoarea intalnirii fiind Simona Modreanu. Cartea, potrivit Mihaelei Gradinariu, semnatara prefetei, apartine unui "Condeier maiestru si zugrav de ... citeste toata stirea