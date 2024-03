Lansare de carte la Iasi: Gramatica tainei lui Hristos

Joi, 7 martie 2024, va avea loc la Iasi, in sala Sinaxar de la Muzeul Mitropolitan, un eveniment ce merita semnalat: lansarea cartii "Gramatica tainei lui Hristos, un studiu istorico-teologic al unirii dupa Ipostas in secolul al VI-lea", coll. Historia Christiana 12, Ed. Doxologia, anunta dr. Vasile Astarastoae pe blogul sau.Prezentarea va beneficia de prezenta autorului, Marius Portaru si are drept invitati pe Dragos Mirsanu, Florin Crismareanu si Pr. Dragos Bahrim.Marius Portaru este o ... citește toată știrea