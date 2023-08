Unic in Iasi, restaurantul Chin Chin a adus experienta de a lua masa intr-o locatie cu specific asiatic in Palas Campus. Un concept special, ce reuneste traditii din China, Japonia, Vietnam si Singapore, Chin Chin este o armonie intre cele patru culturi asiatice, atat in bucatarie, cat si in design-ul interior, care a fost realizat de o casa de arhitectura. Vino la Palas Campus, proiectul din Sf Andrei, si descopera experienta unica by Chin Chin!Inca de la intrarea in restaurantul Chin Chin, ... citeste toata stirea