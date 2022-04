Largirea la patru benzi a drumului pana la Lunca Cetatuii e in faza pe hartie

Inca cinci segmente de drum judetean vor intra in proces de modernizare. Primul pas a fost facut ieri, prin semnarea contractelor de achizitie a serviciilor de intocmire a documentatiilor tehnico-economice. Cele cinci drumuri au fost grupate in doua loturi. Din lotul 1 fac parte DJ 208I Blagesti-Crivesti-Vanatori si DJ 282D Potangeni-Romanesti-Podu Iloaiei-Scobalteni-Popesti-Madarjac.Contractul in valoare de 170.250 de lei (fara TVA) a fost adjudecat de firma clujeana NV Construct SRL. ... citeste toata stirea