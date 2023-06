Saisprezece profesori din cinci tari europene (Spania, Italia, Macedonia de Nord, Lituania si Turcia) au participat la un program LTT (Learning Teaching Training). gazduit de catre Scoala Gimnaziala "Vasile Conta" Iasi. In cele cinci zile petrecute in Capitala Moldovei, oaspetii si 15 cadre didactice de la scoala-gazda au participat la traininguri de formare (educatia prin experienta, stilurile de invatare si modalitatile prin care se poate aplica debrifingul in activitatile proiectului), la un ... citeste toata stirea