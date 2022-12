Lecturi publice la "Pogor". Acestea pot fi urmarite sI online

O noua sesiune de lectura publica va avea loc in cadrul atelierelor Junimea XXI, miercuri, 7 decembrie 2022, de la ora 18:00, la Muzeul "Vasile Pogor" - Casa Junimii, in sala Studio J. Invitatul va fi poetul Lucian Brad, care va citi din creatia proprie. Intrarea este libera, in limita locurilor disponibile.Sedinta nr. 23 a atelierelor va putea fi urmarita si live, pe pagina de Facebook a Muzeului National al Literaturii Romane Iasi si pe canalul de Youtube al MNLR Iasi. ... citeste toata stirea