Legea de functionare a centrelor de permanenta va fi modificata

Ministerul Sanatatii vrea sa modifice legea prin care se stabileste functionarea asistentei medicale oferite in cadrul centrelor de permanenta. Actiunea vine in contextul in care medicii s-au plans de multi ani, inclusiv la nivelul municipiului Iasi, de faptul ca aceste centre nu sunt utilizate la potentialul maxim, oamenii nu apeleaza la ele pentru probleme minore si aglomereaza Unitatile de Primire a Urgentelor.Conform documentului aflat in dezbatere publica, centrele trebuie sa aiba ... citeste toata stirea