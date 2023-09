Autoritatile publice iesene si-au adus aminte de problema cainilor comunitari. La mai bine de doua decenii de cand primariile au fost obligate sa-si infiinteze servicii specializate in gestionarea cainilor fara stapan, Politia a inceput sa verifice daca legea este respectata. A constatat ca nu.Prin Ordonanta de Urgenta 155/2001, primariile au fost obligate ca, in termen de 60 de zile, sa infiinteze, "in functie de necesitati", structuri care sa preia solutionarea problemei cainilor fara ... citeste toata stirea