Legi esentiale propuse de deputata Monica Berescu pentru protectia victimelor violentei domestice si a minorilor, adoptate in Parlament in 2023 (P)

Proiectele legislative asumate prin programul parlamentar promovat in 2020 de Monica Berescu incep sa devina legi care produc schimbari structurale, favorabile, pentru beneficiarii acestora atat in cazul protectiei sociale cat si pentru mediul de afaceri.In cei 3 ani de mandat, deputata Berescu a avut 16 initiative legislative proprii, din care 6 au devenit deja legi iar alte 10 proiecte se afla pe circuitul parlamentar, urmand sa fie analizate in comisiile de specialitate iar apoi introduse ... citește toată știrea