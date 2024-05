Legumele si fructele din pietele iesene, verificate la nitrati

In paralel cu actiunea de verificare a produselor specifice Sarbatorilor Pascale de catre membrii comisiei mixte constituita prin Ordin al prefectului, in aceasta perioada, in pietele agroalimentare din municipiu, reprezentantii EcoPiata SA testeaza si nivelul de nitrati pe care il contin legumele si fruncte expuse de catre comercianti la vanzare.Dupa cum declara directorul EcoPiata SA, Radu Botez, verificarile sunt efectuate cu ajutorul unui aparat care indica instantaneu concentratia de ... citește toată știrea