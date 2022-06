Leier va deschide o noua sectie de productie la Iasi/Grupul austriac a investit pana acum 100 mil. euro in Romania

Producatorul austriac de materiale de constructii Leier a investit in Romania, in ultimii 4 ani, 100 de milioane de euro si se pregateste acum sa deschida o noua sectie de productie la Iasi, avand de asemenea in derulare o investitie in cea de-a 5-a fabrica, la Arad. In continuare, grupul urmareste dezvoltarea extensiva a business-ului si cauta oportunitati pentru noi investitii, scrie Profit.ro."Ne concentram pe extinderea noastra atat din punct de vedere al unitatilor teritoriale cat si din ... citeste toata stirea