Levi9 IT Services modernizeaza infrastructura pentru biciclete a doua mari licee din oras

De Ziua Mondiala a Bicicletei, Levi9 IT Services, compania olandeza de servicii IT&C, alege bicicleta ca mijloc principal de transport si modernizeaza infrastructura a doua dintre cele mai mari licee iesene.In parteneriat cu organizatia Iasi Orasul Bicicletelor, compania Levi9 monteaza statii modulare de biciclete la Colegiul National "Costache Negruzzi" si Liceul de Informatica "Gr. C. Moisil", primele licee care intra in acest program de modernizare. Din 3 iunie, elevii celor doua licee vor ... citeste toata stirea