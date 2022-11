LIBER LA CORNDOG, un eveniment marca Melt, care a incantat tinerii ieseni (P)

Pe 8 noiembrie, MELT, o locatie ce-a prins contur in primavara acestui an, a organizat un super eveniment, ce-a fost anuntat cu surle si trambite in mediul online, un mediu in care tinerii isi petrec mare parte a timpului. Scopul a fost acela de a le oferi tuturor celor care ajung la locatie in intervalul orar 12.00 - 13.00 un CORNDOG GRATUIT, preparatul vedeta al locatiei.Desi evenimentul a stat sub semnul incertitudinii, datorita elementului de noutate - corndog-ul - in ceea ce priveste ... citeste toata stirea