Libraria Canta: 1 iunie in librarie. Ma joc, citesc si cresc frumos! (P)

Sub titlul "1 IUNIE IN LIBRARIE. MA JOC, CITESC SI CRESC FRUMOS!", Libraria CANTA, situata in cartierul omonim al Iasului, organizeaza in aer liber, in fata librariei, miercuri, pe 1 Iunie 2022, intre orele 10.30 si 12.30, un eveniment interactiv destinat copiilor.Impreuna cu Ana, Elsa si Spiderman, cei mici vor putea participa la tot felul de jocuri amuzante, dar si educative (intrebari de cultura generala, facepainting, jocuri cu baloane colorate, dar si cu baloane de sapun...). Se vor ... citeste toata stirea