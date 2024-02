Licean obligat sa dea 25.000 lei unui alt adolescent care ii "suflase" fata care l-a refuzat. Intalnirea cu bucluc, in parcul de la Primaria Barnova

Ajuns in Barnova pentru a se intalni cu prietena sa, un licean a fost agresat de un fost pretendent la farmecele fetei, mai putin norocos. Brutalitatea atacului a lasat urme permanente asupra victimei si l-a adus pe agresor in fata instantei.Elev in clasa a XI-a la un liceu iesean, Andrei G. a mers in dupa-amiaza zilei de 20 august 2018 la Barnova, pentru a se vedea cu prietena sa, A.M., pe atunci in varsta de 15 ani. Inca de la coborarea din autobuz, tanarul a fost interpelat de Adrian Crudu. ... citește toată știrea