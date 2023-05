American Councils for International Education anunta deschiderea sesiunii de pre-inscriere pentru bursele Future Leaders Exchange Program (FLEX) 2024-2025Ambasada Statelor Unite in Romania si American Councils for International Education (Consiliile Americane pentru Educatie Internationala) invita liceenii cu cetatenie romana sa participe la Programul FLEX 2024-2025.Programul educational FLEX este finantat de catre Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii si isi propune sa ofere ... citeste toata stirea