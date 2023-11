Astazi, 16 noiembrie 2023, a fost lansata editia a VI-a a proiectului educational - informational: "Info.Biblioteca: Viata - Anticoruptie - Libertate" (VAL), derulat in parteneriat cu Biblioteca Judeteana "Gheorghe Asachi" Iasi.Proiectul se adreseaza liceenilor si studentilor din institutii de invatamant liceal si universitar ale judetului Iasi, avand ca obiectiv intensificarea gradului de promovare si dezvoltare a unui comportament integru in randul tinerilor si a unei conduite ... citeste toata stirea