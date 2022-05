Licitatie majora a ApaVital: extindere inspre Mogosesti si Scanteia

ApaVital a lansat o noua licitatie in cadrul proiectului major de investitii privind extinderea sistemului de apa si canalizare in judet. Contractul are o valoare estimata de peste 100 milioane lei, fara TVA, si implica lucrari pe raza comunelor Mogosesti si Scanteia. Licitatia a fost impartita in doua loturi.Primul lot vizeaza lucrari de circa 90 milioane lei si cuprinde urmatoarele obiective principale: realizarea unei conducte de aductiune apa potabila Piciorul Lupului - Scanteia, ... citeste toata stirea