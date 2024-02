Licitatie pentru refacerea unei gradinite din Tatarasi: 2,1 milioane de lei prin PNRR

Gradinita cu program prelungit nr. 15 va fi reabilitata. Primaria a lansat licitatia de lucrari, iar contractul are o valoare estimata de aproape 2,1 milioane lei, fara TVA. Constructorii pot depune oferte cel tarziu pe 6 martie.Cladirea in care functioneaza gradinita are un regim de inaltime cu subsol, parter si un etaj, cu o amprenta la sol 570 mp si o suprafata desfasurata de aproape 1.200 mp. "Cladirea a fost construita in anul 1971 si este realizata cu pereti structurali din zidarie ... citește toată știrea