Imobilul din cartierul Tatarasi care a devenit sediul magazinului "Nanette", celebru pentru productia si comercializarea rochiilor de mireasa cu acelasi nume, este scos la licitatie. Casa de moda Nanette este activa in industrie de aproape 30 de ani, fiind una dintre cele mai cunoscute afaceri pe plan local, dezvoltata de Nanette Pirvu. In prezent, Def Ind SRL, una dintre firmele pe care aceasta le administreaza, se afla de cativa ani in reorganizare judiciara, iar acum lichidatorul judiciar, ... citeste toata stirea