Licitatie pentru zeci de locuri de parcare: iata lista lor!

Primaria va organiza, in perioada urmatoare, mai multe licitatii pentru inchirierea de locuri de parcare. In intervalul 9 - 16 iunie vor avea loc sapte asfel de proceduri, fiind scoase la inchiriat peste 30 de locuri in parcari de resedinta.Patru din licitatii se vor desfasura pe 9 iunie si presupun inchirierea a 11 locuri in zone precum: aleea Tudor Neculai 49 (5 locuri pentru blocurile 975, 976, 965 si 967), str. Al. O. Teodoreanu 18 (un loc - B53, B51, B41, B42, B33, B32, B31, B1, B23, C12 ... citeste toata stirea