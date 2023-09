Societatea de furnizare a apei a relansat licitatia pentru singurul lot ramas neatribuit dintre cele patru ale unuia dintre cele mai mari contracte din proiectul regional de extindere a retelelor de apa si de canalizare.Este vorba de pachetul de lucrari din zona Harlau-Cotnari, lansat cu un an in urma in procedura de licitatie de la o valoare totala de aproape 270 de milioane de lei. Intre timp, trei loturi au fost adjudecate. Nominalizarea castigatorului pentru lotul relansat ieri a fost ... citeste toata stirea