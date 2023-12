Primaria a reluat licitatia pentru reabilitarea Scolii primare "Petru Poni" din Pacurari. La prima procedura de acest fel, desfasurata luna trecuta, nu au fost ofertanti. Valoarea estimata a contractului se ridica la 2,1 milioane lei, fara TVA.Proiectul de reabilitare energetica a unitatii scolare este finantat prin intermediul PNRR, program de finantare in cadrul caruia municipalitatea a semnat mai multe contracte similare in ceea ce priveste renovarea unor cladiri in care functioneaza ... citeste toata stirea