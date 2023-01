Licitatie reluata pentru unul din ultimele contracte mari ale ApaVital

Un contract de lucrari estimate la peste 160 de milioane de lei a fost relansat in licitatie. La prima runda, incheiata in decembrie, nu a atras nicio oferta. De remarcat ca cealalta parte din pachetul scos la licitatie - cu o valoare de pornire de 36,78 milioane de lei - a atras trei oferte, aflate acum in evaluare.Cele doua loturi fac parte din investitiile programate de ApaVital pe axa 3 a proiectului regional de extindere a retelelor de apa si de canalizare, ... citeste toata stirea