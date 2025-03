Lider al lumii interlope din Iasi, incatusat la Moscova

Lista Most Wanted a Interpolului a fost actualizata. De pe ea lipseste, de cateva zile, unul dintre cei mai cautati infractori ieseni ai ultimelor decenii - Vasile Rodideal. Acesta a fost incatusat la Moscova, unde locuia de multa vreme, sub un nume nou - Vasili Ivanovici Kravtov , si asteapta sa fie extradat, lucru care se va intampla intr-un interval cuprins intre trei saptamani si trei luni.Insa, exista posibilitatea ca termenul sa fie depasit, in cazul in care temutul interlop va judecat ... citește toată știrea