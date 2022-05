Lideri europeni din domeniul economiei sociale, la o conferinta de amploare desfasurata la Iasi (P)

Pe 13 mai, luna economiei sociale in Romania si Republica Moldova, Iasul este din nou gazda celui mai important eveniment dedicat economiei sociale din regiunea Romania - Republica Molodova - Ucraina. Fundatia "Alaturi de Voi" Romania (ADV Romania) organizeaza, pentru al doilea an consecutiv, o noua editie a Conferintei Europene de Antreprenoriat Social - Enterprising for TomorrowDate exclusive, studii de caz si modele de succes dintr-un nou curent care schimba lumea de business. Aceste ... citeste toata stirea